Vignoble de Nantes Nouvelles caves étonNantes de juin à octobre

0

Dix-sept domaines participent aux Caves étonNantes 2017. Les animations nouvelles sont nombreuses.

Ils étaient seize vignerons en 2016, et ils sont dix-sept cette année pour ces cinquièmes Caves étonNantes. 330 personnes avaient ainsi participé à la manifestation, co-organisée entre juin et octobre par l'Office de tourisme du Vignoble de Nantes. Le 13 mai à 19 h 30 à Nantes, sur le site des Fonderies (arrêt Vincent-Gâche), la manifestation sera lancée par un concert gratuit du groupe rock Sollex, suivie d'une dégustation de crus communaux.

Le château du Cleray, nouvel entrant, animera à Vallet une Murder party du style Cluedo, jeu de rôle dans les couloirs et la cave du château entre 19 heures et minuit, avec dégustation et buffet froid (9 juin, 7 juillet, 25 août, 40 €). Et à bord de sa Renault Estafette, Michel Petiteau fera découvrir son domaine de la Chalousière, à Vallet (10 et 30 juin et 29 septembre, 10 à 15 €). Au Château du Coing, Saint-Fiacre, Véronique et Aurore Günther Chéreau créent des associations improbables entre vins et mets... Où on parlera du chocolat blanc (17 septembre, 4 à 8 €).

Renseignements et inscriptions à l'Office de tourisme du Vignoble de Nantes au 02 40 54 02 95

Plus d'infos ce mercredi 3 mai dans le quotidien Presse Océan, édition Nantes Sud