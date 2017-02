Vignoble Ils ont donné naissance au Naoned Celtic Bulles

0

À Haute-Goulaine, au chais de Haute-Ville, deux viticulteurs ont donné naissance à un muscadet gazéifié.

Début 2017, Laurent Botineau et Frédéric Guilbaud ont racheté la fameuse cave Jules Olivier. À Haute-Goulaine, les deux viticulteurs, propriétaires du domaine de l'Archer pour le premier, et des châteaux de la Bretonnerie et de la Sébinière pour le second, ont souhaité avec ce « mariage » allier « compétences et avoir un outil de travail encore plus performant ».

Les deux viticulteurs ont planché sur l'élaboration d'un nouveau produit. Le Naoned Celtic Bulles dans sa version « blanc » est 100 % muscadet quand le « rosé » s'appuie sur un assemblage Gamay et Cabernet. Les deux sont gazéifiés.

« C'est un vin légèrement aromatique avec un peu de rondeur », précise Laurent Botineau. « Avec des bulles assez fines, poursuit Frédéric Guilbaud. Idéal pour l'apéritif ou pour accompagner les desserts, c'est un produit convivial ».

