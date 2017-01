Vignoble Ils soutiennent la population palestinienne

0

Point d'orgue de leur engagement en faveur de la population dans les territoires occupés, le festival de cinéma palestinien, avec une séance à Clisson le 17 janvier.

L'Association France Palestine Solidarité (AFPS) multiplie par ailleurs les actions dans le vignoble nantais : « Nous faisons signer une pétition sur l'accord d'association entre l'Union européenne et Israël. Il est indiqué que les partenaires peuvent le remettre en cause pour des questions liées aux droits de l'homme. Nous faisons pression pour qu'Israël modifie sa politique », explique Paul Lesturgeon. Cela se concrétise par une autre action : « Israël produit dans les colonies, mais sur ces produits c'est écrit made in Israël et non Cisjordanie. L'Union européenne a demandé que ce soit indiqué en novembre 2015, et ça a été repris dans une circulaire de la France le 24 novembre 2016, mais ça tarde à être appliqué. Dans le Vignoble, on demande que les commerçants alertent les services de l'État pour faire remonter l'information quand ça n'est pas précisé. »

*AFPS 44 : http//afps44.france-palestine.org

Lire l'article ce mercredi 11 janvier dans le quotidien Presse Océan, édition Nantes Sud.