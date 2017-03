Vignoble Emmener les jeunes vers des contrats en alternance

0

La Chambre des métiers de Loire-Atlantique prépare à l'alternance des jeunes envoyés par la Mission locale du Vignoble nantais.

Trente-cinq heures par semaine, neuf stagiaires domiciliés dans le Vignoble préparent leur orientation et la signature d'un contrat en alternance. Formation pratique financée par la Région et le Département, elle vise à « préparer CV et lettre de motivation, se former aux démarches à faire, aux questions à poser et à trouver une estime de soi », disent les stagiaires, qui ont entre seize et vingt ans. La formation existe depuis cinq ans. Lancée le 27 février, elle se déroulera jusqu'au 16 juin à la Maison familiale de Clisson... Killian, ex-technicien d'usinage dans l'industrie, veut « se réorienter en pâtisserie ». Alexis a arrêté en bac pro prothésiste dentaire et « cherche dans le bâtiment ». Titulaire d'un CAP peinture carrosserie, Guillaume ne se voit « pas travailler toute la vie dans une usine » et préfère « devenir routier, plutôt à l'international, pour me dépayser, m'ouvrir à des cultures ».

Idéalement, après six semaines de stage dans quatre entreprises, ils signeront un contrat pour commencer leur formation à la rentrée 2017.

