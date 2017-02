Vignoble Le portage privé des repas est généralisé en Sèvre et Loire

0

C'est la première vraie décision depuis la création de la communauté de communes de Sèvre et Loire au 1er janvier dernier. Le portage des repas à domicile, jusqu'ici public dans l'ancienne communauté de communes de Loire-Divatte, deviendra privé d'ici au 1er juin, comme il l'était déjà dans l'ancienne communauté de communes de Vallet. Le contexte est concurrentiel, et quatre prestataires sont déjà en mesure de livrer des repas à domicile en Sèvre et Loire : Maison Vezin, Les Menus services, Proxi Dej et Resto'Logis.

