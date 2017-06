Vignoble Les gérants de l'Auberge de la Gaillotière coécrivent leur livre

0

Un livre illustré raconte l'histoire de cette ferme devenue restaurant et propose 33 recettes du chef.

Cela fait quinze ans que Christèle et Benoît Debailly ont transformé le bâtiment principal de la ferme de la Gaillotière qui appartenait à l'oncle de Christèle, vigneron à Château-Thébaud, pour y installer un restaurant. Native de la commune, elle aime rappeler que son grand-père louait déjà le domaine et y produisait du vin. Avec Benoît, Christèle travaillait depuis huit ans chez le triple étoilé Michelin Olivier Roellinger à Cancale. Et ils voulaient créer leur propre affaire. Leur auberge a décroché un Bib gourmand Michelin, qui signale des adresses au meilleur rapport qualité prix.

De l'ancienne ferme d'avant la Révolution, restent ces poutres de la salle de restauration regardant la terrasse et les vignes. « Elle est plein sud. En été, elle est très agréable le soir », observe Christèle. Leur « odyssée », ils ont voulu la raconter dans un livre de la collection les Routes Goumandes, édité chez Tourisme et Découverte par Éric Fauvet (La Gaillotière,19, 90 €).

