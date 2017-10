Vignoble nantais 11e Université sur Lie : conférences d'octobre à mars

0

Jusqu'en mars, l'Université sur Lie creuse l'histoire et l'actualité locale et observe les territoires voisins.

La nouvelle saison de l'Université sur Lie durera le temps que dure la maturation sur lie des muscadets, d'octobre à Pâques. Ce samedi au Pallet, au musée du vignoble, la journée est consacrée à « faire l'histoire » avec des associations locales et les Archives départementales. Puis au cours de l'année, les conférenciers évoqueront Clisson et les arts au temps de Marguerite Lemot, qui lança le Tivoli, la redécouverte des halles de Clisson, l'origine du pont de Mouzillon, qui n'est pas gallo-romain, mais gallo-roman. Des dégustations comparées auront lieu avec « des appellations voisines du Sèvre et Maine : les AOC Coteaux de la Loire et Côtes de Grandlieu » et les enjeux seront partagés entre le lac de Grand Lieu et le marais de Goulaine. Parmi d'autres sujets, les guerres de Vendée et l'Armée de l'Ouest dans les colonnes infernales (1794-1795).

Programme détaillé sur www.vignoble-nantais.eu. Réserver par mail à pah@vignoble-nantais ou au 02 40 80 90 13.

