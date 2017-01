Vignoble nantais Après Mouzillon, cinq nouveaux Repair Cafés ouvriront en 2017

0

Au Repair Café de Mouzillon (association créée à Amsterdam en 2009 et très répandue en Europe du Nord), on vient avec un bénévole, qui démonte et répare devant vous petit électroménager (cafetière, grille-pain, sèche-cheveux, fer à repasser, centrale à vapeur), informatique, couture et vélos. Cinq nouveaux ateliers ouvriront en 2017 dans le Vignoble nantais à Saint-Julien-de-Concelles, La Planche, Monnières, Le Loroux-Bottereau et probablement Vertou.

Prochain rendez-vous samedi 7 janvier à Mouzillon, salle des Tilleuls, de 9 h 30 à 12 h 30. Contact 06 11 80 39 42. Courriel : repaircafe.vignoble@gmail.com).

Plus d'infos ce mercredi 4 janvier dans le quotidien Presse Océan, édition Nantes Sud