Vignoble Nantais Conso: ils expliquent comment ils réduisent leurs factures

Deux équipes du Vignoble nantais ont participé au Défi des familles à énergie positive. Elles expliquent comment elles sont parvenues à réduire leurs factures d'eau et d'électricité, en pratiquant des écogestes.

Les familles ont « changé les ampoules et mis des interrupteurs coupant l'électricité » (même éteint un appareil électrique consomme), « réduit le chauffage », « débranché le téléphone », « nettoyé les grilles d'aération », « mis des doubles-rideaux aux fenêtres et devant la cage d'escalier, fermé les volets au coucher du soleil », « vérifié que les fenêtres ne laissaient pas de courant d'air », etc. Adoptant de nouvelles pratiques, elles ont produit de bons résultats

