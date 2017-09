Vignoble nantais Dans les vignes du domaine Brégeon, des moutons désherbent

0

Le vigneron Fred Lailler expérimente l'écopâturage dans ses vignes avec des moutons d'Alain Redureau.

L'ambiance est joyeuse au domaine Brégeon, à Gorges. Fred Lailler et son fils Quentin observent, amusés, deux brebis d'Ouessant, une blanche et une noire, descendre du fourgon d'Alain Redureau. L'éleveur de Gétigné possède 400 moutons, chèvres, alpagas, ânes de petite taille, vaches pie bretonnes et normandes. Sa société Ma petite ferme chez vous s'occupe « d'écopâturage dans la France entière ». Ses ruminants s'égaient par exemple du côté de « la zone hôtelière de Disneyland Paris ». On en a vu dans le Bordelais, mais dans les vignes nantaises, c'est une première.

Lire l'article dans le quotidien Presse Océan, édition Nantes Sud