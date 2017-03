Vignoble nantais Des visites patrimoniales réservées aux nouveaux habitants

0

En 2016, le Vignoble nantais a enregistré 1 200 nouveaux arrivants. Ils sont invités à le visiter les 25 et 26 mars, à l'occasion des dix ans de l'Université sur Lie. Découvertes ciblées, les plus originales proposant d'être des « créateurs de paysages avec un carnet de croquis de la ville de Clisson, ou le marais de Goulaine avec plasticien et guide ». D'autres visites sont prévus au Musée du Vignoble nantais, au Pallet, qui possède le label Musée de France et est un des plus importants du genre de l'Hexagone. À visiter aussi, Pont Caffino, à Château-Thébaud pour « une lecture du paysage depuis le Belvédère, un historique du site, de son patrimoine industriel et de sa réhabilitation » ou encore « les bords de la Loire sur la levée de la Divatte à Saint-Julien-de-Concelles. »

Réserver : pah@vignoblenantais.fr (02 40 80 90 13).

Plus d'infos ce mercredi 22 mars dans le quotidien Presse Océan, édition Nantes Sud