Vignoble Nantais Festival Montmartre à Clisson ambitieux les 3 et 4 juin

Nouveautés 2017 du 22e festival Montmartre à Clisson : la Nuit des arts le samedi 3 juin jusqu'à minuit dans dix-sept lieux, des ateliers pour s'essayer à la sérigraphie, la calligraphie, le croquis, et l'aérographe, sculpture sur bois, modelage, mosaïque, et un après-midi swing et muscadet... Et Évidemment les concours sur le motif croquis, modelage, photo, peinture, avec un thème invariable au fil des années : s'inspirer du paysage de Clisson. À noter, la présence de trois invités d'honneur, qui exposent du 2 au 11 juin. L'aquarelliste Didier Chauvin, vivant à Rocheservière, qui a débuté en remportant Montmartre à Clisson avec ses aquarelles, ses ambiances feutrées, poussiéreuses, ses lumières ; le peintre Bujo, voisin de Saint-Hilaire-de-Loulay et ses paysages abstraits, ce réel qui ne se voit pas, portes vers l'ailleurs ; et le sculpteur monumental Lambert, créateur du parc de Teillé-Mouzeil, près d'Ancenis, avec des œuvres de marbre, bronze et bois.

