Vignoble Nantais La Pipette d'Or remportée par les frères Caillé, à Monnières

Le domaine du Fief-Seigneur, à Monnières, remporte la plus haute distinction du muscadet : la Pipette d'Or. C'est la deuxième fois qu'elle revient à un vigneron de Monnières, après 2011. Sur 20 hectares, Thierry (photo) et Jean-Hervé Caillé produisent 90 % de muscadet sur sols de micaschistes et argilo-calcaires. Le vin primé révèle un nez expressif. Très fruité avec des notes d'agrumes, il est assez gras, persistant en bouche. Derrière eux se trouvent 2e Roland Sécher (La Chalousière, Vallet), 3e Frédéric Bouffard (Sèvremoine, Saint-Crespin, la Brosse, 49), 4e Gaec Chesné (Sèvremoine, Tillières, 49).

Plus d'infos ce samedi 11 mars dans le quotidien Presse Océan, édition Nantes Sud.