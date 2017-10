Vignoble nantais Les mineurs détroussaient les sportifs dans les gymnases

0

Deux garçons de 13 et 15 ans ont été présentés au juge des enfants dans le cadre d'une enquête sur une série de 29 actes délictuels commis depuis le début du mois de septembre au Loroux-Botterau, à Saint-Julien-de-Concelles et Divatte-sur-Loire.

Interpellés par les gendarmes une première fois le 15 septembre, alors qu'ils rôdaient auprès de véhicules en stationnement au Loroux, les adolescents avaient été mis en cause dans neuf vols commis au détriment de sportifs, délestés de leurs portefeuilles, montres et autres effets personnels laissés dans les vestiaires de leur gymnase.

À l'issue de la garde à vue, les jeunes suspects avaient été libérés dans l'attente des suites de l'enquête. Ils en ont profité pour continuer leurs larcins : vol et incendie d'un cyclomoteur, outrages, menaces de mort, rébellion... Ils sont également soupçonnés d'avoir exhibé une bombe lacrymogène sous le nez de garçons âgés de 11 ans pour les plus jeunes, pour les faire déguerpir du plan d'eau du Loroux, et d'avoir tenté de porter un coup de matraque télescopique sur une passante.

Ils ont à nouveau été interpellés jeudi 28 septembre.

Plus d'informations à lire mercredi 4 octobre 2017 dans Presse Océan