Vignoble nantais Parution d'un premier rando-guide complet de 38 fiches

Le rando-guide du Vignoble nantais paraît samedi 1er avril, comprenant deux itinéraires labellisés « grande randonnée » et sept parcours d'interprétation. Pratique, il est constitué de 38 fiches détaillées et séparées.

Marcher en bord de Loire, respirer près des Marais de Goulaine, des rivières paisibles ou tumultueuses de la Sèvre Nantaise, la Maine, la Sanguèze ou la Divatte, balayer du regard les vignes et traverser les paysages maraîchers, s'enfoncer dans le bocage... Les respirations de la randonnée, entre petits et grands écarts, font se dévoiler les richesses du Vignoble nantais.

Ce coffret de 38 fiches (12 €) est vendu dans les antennes de l'Office de tourisme, à Vallet et Clisson, ainsi qu'au centre E. Leclerc de Clisson, à l'Hyper U de Vallet et chez Intersport à Clisson, Basse-Goulaine et Rezé.





PLus d'infos ce samedi 1er avril dans le quotidien Presse Océan, édition Nantes Sud.