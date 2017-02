Vignoble nantais Pesticides à l'école du Landreau : le préfet prend un arrêté

0

Parce que l'école du Landreau touche des vignes, le maire apporte une réponse. Le préfet la complète : son arrêté du 6 février sera publié prochainement.

Suspicion, trouble et incompréhension... Et au bout du compte : réponse sous forme d'arrêté préfectoral. « Il y a des regards appuyés, des mots durs : c'est un sujet à ne pas aborder au Landreau. J'ai reçu sur Facebook des messages d'intimidation de la part de gens que je ne connaissais pas directement ou qui avaient des pseudos », raconte une mère de famille, membre de l'association Landreau Info Pesticides (créée en novembre 2016 à partir du collectif du même nom).

La cour de l'école primaire de la Sarmentille touche une parcelle de vigne traitée. L'an dernier, les parents s'inquiètent que leurs enfants s'exposent aux produits phytosanitaires

Lire la suite de l'article et l'arrêté préfectoral ce mercredi 8 février dans le quotidien Presse Océan, édition Nantes Sud