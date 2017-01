Vignoble nantais Pierre-André Perrouin élu président de Sèvre et Loire

0

Pierre-André Perrouin (centre droit), seul candidat, a été élu à la présidence de la toute nouvelle communauté de communes de Sèvre et Loire. Son mandat court jusqu'en 2020. Priorité : le développement économique.

« Ils ont discuté en amont, ça ne devrait pas poser de problème », glissait un élu une heure avant l'installation du tout nouveau conseil communautaire de Sèvre et Loire, qui regroupe depuis le 1er janvier les anciennes communautés de communes de Vallet et de Loire-Divatte. Ça n'aura d'ailleurs échappé à personne : il n'y eut nulle turbulence et la machine était parfaitement huilée. Seul candidat, le maire du Pallet Pierre-André Perrouin (centre droit), qui présidait jusqu'au 31 décembre l'intercommunalité de Vallet, a été élu avec 39 voix, 8 blancs et 1 nul.

Pierre-André Perrouin a placé sa candidature dans la continuité des discussions engagées depuis un an pour bâtir cette nouvelle entité. Objectifs : « rassembler les énergies pour l'intérêt général ». Sèvre et Loire occupe « une position stratégique et possède des atouts incontestables qu'il faudra réaffirmer et faire savoir. » Il veut « mettre tous les moyens pour redonner espoir à ceux qui cherchent un emploi. Sans promettre un miracle, je pense que nous pouvons faire plus, ensemble. » Ce développement économique s'orchestrera avec le maire du Loroux-Bottereau Paul Corbet (divers gauche), qui présidait Loire-Divatte jusqu'au 31 décembre.

