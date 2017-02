Vignoble nantais Sept projets se voient promettre des subventions européennes

0

À Clisson, un quatuor de repreneurs veut faire de son hôtel-restaurant la Cascade un lieu phare de Clisson. Comme six autres porteurs de projets, privés et publics, l'équipe se voit promettre une subvention européenne...

Hier il y avait des concerts et des fêtes familiales, demain un établissement de trois étoiles avec animations culturelles... L'ambition est motrice. Ici en bord de Sèvre, à Clisson, dans les années soixante-dix, la Cascade était une adresse prisée. La décennie suivante, le mari du couple qui reprit l'hôtel-restaurant décéda au bout de deux ans. Désormais seule, la propriétaire réduisit l'activité et délaissa le bar. Le quatuor qui vient de le racheter - Pierre-Yves Bronsart, Adelin Jarry, Amélie Laurent et Adrien Baud - rénove les 600 m2 de fond en comble, et veut en faire un lieu emblématique de la vie clissonnaise.

Plus d'infos ce vendredi 24 février dans le quotidien Presse Océan, édition Nantes-Sud.