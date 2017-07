Vignoble nantais Syndicat de pays : trop d'élus absents

0

Faute d'un nombre d'élus suffisant, le quorum n'était pas atteint au Comité syndical du Pays du Vignoble nantais, qui devait se tenir à La Regrippière. La réunion a été annulée, et les présents ont rebroussé chemin.

Ainsi fut levée la séance. « On est treize, le quorum n'est pas atteint. On avait dit qu'on attendrait trente minutes. Même si je suis de nature optimiste, je pense qu'on n'arrivera pas à vingt », fit remarquer François Guillot (LR), président du syndicat de Pays du Vignoble nantais, lundi soir à La Regrippière. L'arrivée in extremis du treizième élu, le Clissonnais Benoît Payen (divers droite), n'avait pas suffi. Les élus présents, eux, n'avaient pas ménagé leurs efforts pour combler l'absence des collègues. Ils avaient abordé le futur séminaire, en septembre, qui permettra « de regarder les sujets sur lesquels on a encore intérêt à travailler ensemble », nota François Guillot (...)

