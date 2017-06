Vignoble nantais Une flèche dans le vide et un pont transbordeur en 2018

0

En 2018, on pourra voir une flèche au belvédère de Pont-Caffino et un pont transbordeur sur la Sèvre à Gorges.

On arrive au belvédère de Pont-Caffino en longeant la mairie de Château-Thébaud. La vue embrasse la carrière. En bas, la Maine serpente entre les arbres, sous des falaises. Le panorama a séduit Jean Blaise, chef d'orchestre de la politique culturelle de Nantes depuis 1982. Et patron du Voyage à Nantes, qui concentre tourisme et culture dans la métropole (27 millions d'euros).

Mardi, il a informé Clisson Sèvre et Maine Agglo des avancées du Voyage dans le Vignoble. Il comportera douze étapes. Une flèche de 28 mètres sera installée au bout d'un promontoire, au niveau du belvédère de Pont-Caffino, et un pont transbordeur sera créé à Gorges, à côté du moulin du Liveau.

