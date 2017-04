Vignoble Rallye du coeur pour les motards qui veulent lutter contre le cancer

"Une Rose Un Espoir 44" est une manifestation humanitaire de motards. Le principe : sillonner le vignoble nantais avec sa moto ; un(e) pilote et un passager(e), proposent une rose à la population locale contre un don minimum de 2€. Le bénéfice revient intégralement à la Ligue contre le cancer pour lutter contre ce fléau.

"Nous étions 45 en 1998 à proposer des roses en Lorraine", explique Claude Léonard sur le site de l'association. "En 2016 ce sont 5 000 motards et bénévoles qui ont permis de reverser 1 343 414 € aux Comités départementaux de la "Ligue contre le cancer". Sur le Vignoble nantais, 40 motards et bénévoles ont récolté plus de 4000 €".

Cette année, le départ est prévu au domaine viticole de Basse-Ville, 44330, à La Chapelle-Heulin. Les motards pourront ainsi visiter :

- Le samedi 22 avril (60 km): Le Pallet, Mouzillon, Gorges, Saint-Lumine, Maisdon, Aigrefeuille, Remouillé, Saint Hilaire, retour à Basse-Ville vers 17h30.

- Le dimanche 23 avril (45 km) : La Chapelle Heuling, Le Landreau, Le Loroux Bottereaux, La Haie Fouassière, Saint-Fiacre, Chateau-Thébaud, Monnières et retour à Basse-Ville vers 17 h.

Une belle aventure au profit de la lutte contre le cancer (Café, déjeuner et cadeau offerts).

Télécharger le formulaire d'inscription en cliquant sur cette page et renvoyez le par mail à uneroseunespoir44@gmail.com