Viticulture Concours des vins bretons et fête de la Bretagne

Le vin primé lors du deuxième concours breton, le 29 avril au lycée de Briacé, au Landreau, sera servi lors de la fête de la Bretagne, le 14 mai à Nantes, place de la Petite Hollande.

Maxime Chéneau, responsable du concours des vins de Bretagne, et son oncle Philippe Chéneau, président du Comité des vins bretons, sont d'ardents défenseurs de l'identité bretonne et du rattachement de la Loire-Atlantique à la Bretagne historique. Le premier illustre son combat en présentant sa candidature aux législatives de juin 2017 sous la bannière Oui la Bretagne, comprenant des personnalités qui se classent à droite comme à gauche. Pour la deuxième année, ils organisent un concours des vins de Bretagne, le samedi 29 avril au lycée de Briacé, au Landreau, ouvert à tous les muscadets du millésime 2016, dont le vin primé sera servi lors de la prochaine fête de la Bretagne, qui mêlera festival de musique, de danses traditionnelles et de rock breton couronné d'un fest-noz, le 14 mai à Nantes, à la Petite Hollande.

Lire l'article ce mardi 18 avril dans le quotidien Presse Océan, édition Nantes Sud.