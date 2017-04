Vignoble nantais Première attaque de gel, et des risques cette semaine

0

La vigne, en pleine croissance, redoute le gel. Jeudi dernier, une première attaque a eu lieu dans le Vignoble nantais. Selon le directeur communication de la Fédération des Vins de Nantes, François Robin, « il y a eu quelques dégâts très localisés dans les parcelles gélives (c'est-à-dire en basse altitude) ». « On ne peut pas dire que c'est catastrophique, mais un domaine de Vallet a quand même été touché entre 20 % et 30 % », précise ce lundi un producteur de muscadet. La météo des prochains jours est scrutée. Et le pire peut être pour mercredi ou jeudi, avec des pluies mardi midi, suivies dans la nuit de mardi à mercredi de températures négatives : le plus mauvais des scénarios. « Il y a de l'inquiétude. On pense que si on passe cet épisode, alors c'est bon. On n'a jamais connu de gel en mai », espère François Robin. Depuis l'est du Val de Loire aux vignobles du nord de la France, les dégâts sont beaucoup plus importants.

Plus d'infos ce mardi 25 avril dans le quotidien Presse Océan, édition Nantes Sud