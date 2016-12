Viticulture Quatre nouveaux crus communaux du muscadet en 2017

0

Pourquoi pas pendant les fêtes déguster des vins d'exception comme les crus communaux du muscadet, amples et complexes qui s'accordent aux poissons, fromages et volailles ? Ces crus, les vignerons de Gorges en ont compris la nécessité dès la moitié des années 1990. Si bien qu'en 2011 trois crus communaux ont été officiellement reconnus par l'INAO : gorges, clisson, le pallet. Au premier semestre 2017, suivra la reconnaissance des crus communaux monnières-saint-fiacre, goulaine, château-thébaud et mouzillon-tillières (ci-dessus Rémi Branger, associé à Marc Ollivier et Gwénaëlle Croix au domaine de la Pépière, Maisdon-sur-Sèvre). Aujourd'hui, une soixantaine de vignerons nantais produisent des crus communaux, terroir par terroir, y compris des vallet et lahaye-fouassière, dont la reconnaissance est annoncée dans les années à venir. Ces vins sont élevés au minimum 24 mois avant d'être commercialisés au domaine ou chez les cavistes, et depuis deux ans en grande distribution. Ils ne représentent que 1 % de la production, mais 3 % de la valeur. La bouteille coûte en moyenne entre 10 et 13 euros.

