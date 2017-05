Voitures électriques Tesla ouvre une concession à Saint-Herblain

0

Le constructeur de voitures électriques haut de gamme a ouvert son premier point de vente dans l’Ouest à Saint-Herblain

Après Paris, Bordeaux, Lyon, Cagnes-sur-Mer et Aix-en-Provence, Tesla a choisi Nantes pour ouvrir son 8e point de vente en France.

La succursale a ouvert vendredi, avenue des Lions, à Saint-Herblain, non loin de la route de Vannes, surnommée « la route des concessionnaires ».

Depuis septembre 2015, le constructeur américain de voitures électriques haut de gamme était représenté dans l'Ouest par un responsable commercial itinérant. Mais pour prendre livraison de leur véhicule et le faire entretenir, les acheteurs devaient se rendre à Paris ou à Bordeaux. Ce n’est plus le cas désormais. « La succursale de Nantes est à la fois un point de vente, un centre d'essais, un point de livraison et un centre de service, le 6e en France », explique Charles Delaville, responsable de la communication de Tesla France.

La concession, qui rayonne sur tout le Grand Ouest, devrait employer une quinzaine de personnes. L'objectif du constructeur est de se mettre « en ordre de bataille » en vue de l'arrivée sur le marché de sa Model 3, une version plus compacte et plus abordable que ses Model S et X, facturés de 70 000 à 98 000 euros en entrée de gamme. La Model 3, qui doit débarquer en Europe en 2018, devrait coûter deux fois moins cher.

Parallèlement, Tesla complète son réseau de « superchargeurs » qui permettent à ses véhicules de regagner 250 km d'autonomie en 20 minutes. Une dizaine est déjà installée dans l'Ouest, le long des grands axes routiers, dont un à La Chapelle-sur-Erdre, près du Westotel.