Volley-ball (Coupe de France) La déception du NRMV après la finale perdue

Le Nantes-Rezé MV a raté l'occasion, samedi soir, d'inscrire son nom au palmarès de la Coupe de France de volley-ball. Le NRMV a été sèchement battu par le GFC Ajaccio (3-0). "On a manqué d’expérience, on a craqué complètement, regrette Martin Demar, l'entraîneur du NRMV. Notre équipe avait besoin de gagner le premier set pour être en confiance. Nous n’étions simplement pas au niveau."

Jasper Diefenbach, le central, ne cache pas sa déception après cette rencontre disputée à Clermont-Ferrand : "On ne fait pas une bonne saison en championnat. Cette finale, c'était l'occasion d'offrir quelque chose au club et aux supporters. Malgré tout, je suis fier pour l'équipe d'être arrivée ici après avoir battu Paris et Montpellier. Maintenant il nous reste trois matches pour rester en Ligue A." Le NRMV (9e) va tout faire pour éviter la place de barragiste.