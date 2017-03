Volley-ball Coupe de France : Nantes-Rezé à la veille d'une finale historique

0

Le Nantes-Rezé Métropole Volley disputera ce samedi 12 mars, à 20 h 30, la première finale de son histoire. Ce sera en Coupe de France, à Clermont-Ferrand, face au Gazélec Ajaccio, autre pensionnaire de Ligue AM. Pour le NRMV, c'est forcément un moment historique. "Il y a beaucoup d'engouement autour de ce match avec plus de médias et plus de sollicitations que d'habitude", relève Achilleas Papadimitriou, devenu en janvier dernier l'adjoint de l'entraîneur Martin Demar après avoir été le libéro du NRMV. Les Nanto-Rezéens, pas forcément à la fête en championnat, doivent gérer une certaine pression avant de défier le club corse. "Il faut que les garçons trouvent un équilibre entre excitation et concentration", souligne l'ancien international grec.

