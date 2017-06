Volley-ball Ligue AF : Hana Cutura va quitter le VB Nantes

0

Troisième meilleure marqueuse du championnat 2016-2017 de Ligue AF, l'attaquante-réceptionneuse Hana Cutura ne restera pas au VB Nantes. La Croate de 29 ans a décliné la proposition nantaise.

" C'est forcément un crève-cœur de voir partir Hana car elle a fait une saison pleine et a répondu totalement à nos attentes, avoue Sylvain Quinquis, l'entraîneur du VBN, sur le site de son club. C'était le fer de lance de notre organisation offensive et une joueuse exemplaire et professionnelle comme tout club et tout coach rêve d'en avoir."