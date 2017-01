Volley-ball (Ligue AF) Le VB Nantes investit la Trocardière et vise un record

0

Le VB Nantes s'entraîne depuis mercredi dans la salle métropolitaine de la Trocardière, à Rezé, où il recevra ce samedi 7 janvier, à 19 h 30, le champion de France sortant de Ligue A féminine, Saint-Raphaël.

Après avoir accueilli, dans un passé récent, plus de 2 500 spectateurs à Mangin et plus de 5 000 personnes à Beaulieu, le VBN, 4e du championnat avant le début de la 11e journée de Ligue AF, jouera pour la première fois à la Trocardière où plus de 4 000 spectateurs sont attendus (il restait ce vendredi soir une poignée de places disponibles), pour battre un nouveau record d'affluence dans le cadre d'un match de championnat féminin, en France, détenu par Chamalières (4 109).

Plus d'informations dans le quotidien Presse Océan du samedi 7 janvier.