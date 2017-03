Volley-ball (Ligue AM)

0

En lien avec le conseil départemental de Loire-Atlantique, les volleyeurs de Nantes-Rezé (Ligue AM) s'entraîneront le mercredi 29 mars, à partir de 14 heures, au complexe sportif du Val-de-Moine à Clisson. Cette rencontre, articulée autour d'échanges, de démonstrations et de dédicaces notamment avec des jeunes, est ouverte à tous et gratuite.