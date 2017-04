Volley-ball (Ligue AM) L'emblématique Ales Holubec quitte Nantes-Rezé

Volley-ball (Ligue AM)

0

Le Nantes-Rezé MV (Ligue AM) a annoncé que le capitaine de cette saison, le central Ales Holubec, ne portera plus les couleurs du NRMV la saison prochaine. Après 7 ans de bons et loyaux services, Holubec (33 ans) va retrouver la République Tchèque. "Le NRMV tient à remercier ce joueur pour son engagement à toute épreuve lors de ses 7 saisons au club, a tenu à souligner la direction dans un communiqué. Depuis l'arrivée en Ligue A, Ales s'est installé comme un leader aussi bien sur le terrain qu'en dehors. Il laissera l'image d'un joueur fidèle avec un incroyable professionnalisme".

C'est le deuxième départ annnoncé après celui du meilleur central du championnat, le Néerlandais Jasper Diefenbach, qui s'est engagé avec le Tours VB.