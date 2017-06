Volley-ball Ligue européenne : Stojiljkovic revient à Nantes avec les Bleues

0

Joueuse du VBN pendant trois ans, Nina Stojiljkovic est de retour à Nantes, avec les Bleues, avant de relever un nouveau défi en club. L’équipe de France féminine de volley-ball dispute en effet, du vendredi 23 au dimanche 25 juin, à la Trocardière à Rezé, le Challenge européen face à la Géorgie, le Monténégro et l’Ukraine.



"C'est un petit au-revoir avant de partir au Saint-Cloud Paris SF, témoigne la jeune (20 ans) passeuse des Bleues. Je suis vraiment ravie de retrouver le public nantais. Et puis la Trocardière est une super salle, je sais que l’ambiance sera au rendez-vous. Je vais aussi en profiter pour revoir des copines et désormais ex-coéquipières. J’ai hâte mais je sais déjà que quand le week-end sera fini, la nostalgie va me gagner…"

Plus d'informations dans le quotidien Presse Océan du jeudi 22 juin. A lire également en version numérique en cliquant ici