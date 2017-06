Voyage à Nantes Qui trouvera le morse suspendu ?

0

L'artiste nancéen Gilbert Coqalane a été choisi pour réaliser l'œuvre surprise du Voyage à Nantes 2017. Il a bénéficié d'une carte blanche pour placer son œuvre dans la ville.

« Morse Attacks, Opération Neptune Suite et fin » va constituer le feuilleton de l'été du VAN 2017. Gilbert Coqalane a été invité à arpenter la ville. Il a choisi le lieu pour placer son œuvre mais celui-ci ne sera pas dévoilé ! Le public est donc invité à chercher dans toute la ville un morse supendu à un point haut...

« J'aime reprendre des oeuvres de grands maîtres que je me réapproprie par un code couleur différent ou un message différent, explique l'artiste Gilbert Coqalane Je poursuis ici mon travail sur le « Contenant contenu ». Pour réécrire l'histoire, j'ai choisi un morse en résine à taille réelle. J'ai repris l'image d'une scène célébre du débarquement allié, celle du soldat John Steele qui s'est retrouvé suspendu à l'église de Sainte-Mère-Eglise. Cet épisode m'a inspiré l'image d'un morse suspendu à un parachute, car comme l'homme, le morse ne vole pas. Le morse est aussi un alphabet militaire. Et comme John Steele le morse a un message à délivrer en lien avec l'environnement et le réchauffement climatique. »

Retrouvez plus d'infos prochainement dans Presse Océan