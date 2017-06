Voyage à Nantes Splash est en cours d'installation sur le bâtiment B

0

Les grandes manoeuvres ont commencé ! L'oeuvre Splash réalisée par la collectif Vous est en cours d'installation sur la façade du Bâtiment B à quelque pas de l'Eléphant.

Une éclaboussure monumentale sur un bâtiment en forme de goutte : l'oeuvre Splash marquera l'entrée du bâtiment qui abrite les bureaux de la filière Atlanbois et de l'Office national des forêts. Le collectif Vous est composé de jeunes diplômés et d'étudiants de l'école d'architecture de Nantes : "On nous a demandé de jouer sur l'emballage et sur la matière, le bois, explique Marie Tesson du collectif. On a travaillé sur la déclinaison d'onomatopées pour en faire une forme dynamique et monumentale".

760 cagettes de peupliers ont été nécessaires pour constituer Splash : "Nous avons travaillé avec un bureau d'études qui a planché sur les calculs de structure, ajoute Marie Tesson. Cette structure monumentale pèse près de deux tonnes et elle doit être accrochée à la façade, en toute sécurité et sans compromettre le bâtiment." Les membres du collectif Vous ont réalisé une vraie charpente qui suit la structure arrondie du bâtiment et ont posé une à une les 760 cagettes. L'oeuvre sera complètement installée à partir de jeudi matin.

Montage en cours de Splash, œuvre monumentale du Voyage à Nantes :

Pendant tout l'été, Atlanbois présentera une exposition sur la filière bois "In Ze Bois" qui présente tout le parcours d'un arbre de sa plantation à son exploitation et son utilisation. Un sous-bois a été recréé pour l'occasion : " Nous voulons proposer un parcours immersif au public, explique Géraldine Poirier d'Atlanbois. 70 millions d'arbres sont plantés en France chaque année. Le bois est géré durablement dans notre pays."

Une xylothèque présentera les 25 essences de bois les plus communes en France et présentera leur uitlisation.