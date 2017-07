Voyage à Nantes Tout le monde veut aller en prison...

0

Ce samedi 22 juillet, une foule impressionnante patiente pour découvrir l'une des étapes de ce Voyage à Nantes 2017. Si Paysage glissé, le toboggan du château des ducs est fermé (suite à deux incidents) jusqu'à nouvel ordre, l'oeuvre Entrez libre fait le plein. La queue s'étend jusqu'après l'entrée du Radisson Blu, soit une bonne centaine de mètres d'attente avant de pénétrer ce lieu d'incarcération.

Fantasme, voyeurisme, découverte, curiosité... Difficile de dire exactement ce qui attire les visiteurs. Pierre, touriste grenoblois, dit "faire le parcours lors de son séjour dans le département". François, Nantais, admet être plus "curieurx de voir à quoi ressemble le lieu avant de voir l'oeuvre en tant que telle". Toujours est-il que l'oeuvre de Pick Up production a du succès.

Entrez libre

Dans l’ancien bâtiment du greffe, l’art populaire de la fresque murale ouvre des portes inédites et provoque le voyage intérieur.

Et si la maison d’arrêt, bâtisse historique de Nantes, témoignait, narrait, restituait l’âme de ses anciens occupants ? Et si ces murs nous racontaient, nous, tel un miroir de l’universellement humain ?

Pick Up Production propose avec Entrez libre une performance artistique et éphémère, à mi-chemin entre l’exposition collective et l’expérience immersive. Dans l’ancien bâtiment du greffe, l’art populaire de la fresque murale ouvre des portes inédites et provoque le voyage intérieur. Une invitation à franchir les grilles, traverser la folie, vivre la saturation. Puis tenter l’évasion onirique et l’échappée belle.



Exposition produite par Cogedim.