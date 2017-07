Vue Le Super Trophée de France Ufolep 24 MX aura lieu les les 12 & 13 août

0

Le comité départemental ufolep de Loire-Atlantique et le Moto-club de Vue co-organisent cet été le Super Trophée de France UFOLEP 24 MX, compétition nationale de moto-cross et quad. Ce week-end majeur se riendra les 12 & 13 août 2017 sur le circuit de la Chépaudière, à Vue.

Pour sa 43ème édition, le STF, organisé par l'ufolep, s’installe en Loire-Atlantique. Près de 450 pilotes ont été sélectionné(e)s dans toute la France pour concourir lors de cette compétition et nous attendons près de 10 000 spectateurs au cours de ces 2 jours ou plus de 13 régions seront représentées.



Tous concourront dans 6 catégories différentes : 85cc, 125cc, 250cc, Prestige, Féminine et Quad.

Une nouveauté apportée pour l'édition 2017

Dans le cadre de la valorisation des pratiques féminines et de la diversification des pratiques, les catégories Féminine et Quad accueilleront plus de pilotes que les années précédentes.

Informations pratiques :

Les courses (essais, manches et finales) se dérouleront les samedi et dimanche de 8h à 19h. Tout au long du week-end, des espaces de restauration et d’animations seront accessibles sur le site (initiation mini-moto, défilé des régions, soirée animée).



Tarifs : entrée 1 jour à 10€, 2 jours à 15€ et gratuit pour les moins de 14 ans