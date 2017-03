Webdoc Une journaliste nantaise retrace le destin tragique d'une jeune juive

0

France 24 diffusera sur son site Internet, à partir du lundi 27 mars 2017, le webdoc réalisé par la journaliste nantaise Stéphanie Trouillard : « Si je reviens. Les lettres retrouvées de Louise Pikovsky ».

Pendant un an, la Nantaise Stéphanie Trouillard, journaliste à France 24, est partie sur les traces de Louise Pkovsky. Des recherches qui l'ont conduite de Jérusalem à Londres pour retracer le destin tragique de cette jeune juive parisienne décédée le 8 février 1944 à Auschwitz (Pologne), à l'âge de 17 ans.

En 2010, un ensemble de lettres et de photos est retrouvé par hasard dans une armoire oubliée du lycée Jean-de-La-Fontaine. Il s'agit de la correspondance entre Louise Pikovsky et sa professeure de Lettres, Anne-Marie Malingrey. Correspondance qui prend fin avec son arrestation, le 22 janvier 1944. Internée à Drancy, Louise est déportée début février à Auschwitz. Avec une professeur du lycée, la journaliste a mené l'enquête et a retrouvé les cousins et les camarades de Louise, dont toute la famille a été exterminée.