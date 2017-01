Futur hôpital sur l'Ile de Nantes L'avant-projet sommaire présenté en juin

0

En 2017, le projet du futur CHU sur l'Ile de Nantes va avancer. En juin, l'avant-projet sommaire sera rendu publique selon Philippe Sudreau, le directeur général, hier à l'occasion des voeux. « Nous avons fait un choix managérial fort. 1 200 professionnels du CHU travaillent sur l'avant-projet sommaire, 60 groupes de travail ont été constitués. On est sur du précis : l'organisation des blocs opératoires, les zones de consultation, etc. C'est leur hôpital, c'est eux qui doivent le préparer et pas un petit cercle. » Les contributions des groupes sont en cours d'analyse par les architectes.

Campus transféré

Avec ce vaste projet de transfert se dessine aussi « un futur campus hospitalo-universitaire à l'horizon 2026. Il sera regroupé les soins, les enseignements, la recherche de l'hôpital, et l'ICO (Institut de cancérologie de l'Ouest) », rappelle le directeur général.

« Tous les acteurs seront au même endroit avec le campus hospitalo-universitaire : la faculté de médecine - sauf la 1ere année de médecine -, le plateau des écoles, l'école d'orthoptistes, l'école de sages-femmes,.. », indique Pascale Jolliet, doyenne de la faculté de médecine.

