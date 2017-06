Déposez vos photos dans notre galerie

Arrivés très tôt jeudi en plein cagnard, ou à l'arrache ce vendredi matin, les campeurs sont partout. Qu'ils viennent de Hollande avec leur charrue, d'Angleterre, de Pornichet ou de Normandie, ils ont planté le chapiteau et déplié la tente "2 secondes". Ils profitent de la vie et du gros son tout le week-end et se sont prêtés au jeu des photos de "tronches".

Admirez-les, ils sont si beaux, et leur joie de vivre si communicative ! À ceux qui en doutaient, le metal rend joyeux.

Et vous ? Prouvez le aussi en envoyant vos photos en direct ici, sur Twitter ou sur Instagram avec le mot-clé #TronchesdecampeursHF, nous les publierons en grand format dans cette galerie.