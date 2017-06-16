Festival Hellfest 2017, une première journée en images

0 16.06.2017 15:04

La grand messe du métal a commencé ce matin. Les festivaliers ont débarqué par milliers hier soir chez l'habitant clissonnais ou se sont trouvé une petite place dans les nombreux campings.

Ils ont découvert ce matin le site du Hellfest 2017, toujours renouvelé. Ne reste plus que l'essentiel, la musique. D'ici la première tête d'affiche du festival ce soir, les infatiguables Anglais de Deep purple, les groupes et les surprises vont se succéder toute la journée.

Plus d'informations dans nos pages spéciales à retrouver dans Presse Océan ce samedi 17 juin (en kiosque + version numérique en cliquant ici).

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    HELLFEST 2017. VENDREDI. PHOTO OLIVIER LANRIVAIN
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