Les géants à Montréal Elisabeth : "Je suis fière d'être Nantaise" (Photos)

"Montréal était faite pour accueillir cette troupe. Le monde arrivait de partout et suivait les géants, du matin au soir pour certains". Dans le cadre du 375e anniversaire de Montreal, Elisabeth ne boude pas son plaisir d'assister en direct au spectacle du Royal de Luxe. Et pour cause, celle qui réside au Canada depuis 15 ans est d'origine nantaise.

"Ils n'avaient pas prévu une telle foule, alors bien sûr il y a eu un retard au réveil du scaphandrier prévu pour 15h30 et qui finalement a eu lieu à 16h30. Le soleil plombait la place et la chaleur rendait les adultes impatients, mais je te confirme que les enfants continuaient de regarder le scaphandrier ronfler sans même broncher".

"C'est bien simple la place des arts était noire de monde. Hier, les Français autour de moi étaient fières d'être Français et la Nantaise que je suis encore plus. Un monsieur m'a dit qu'à chaque fois qu'il rencontrait un Français, celui-ci s'appropriait l'origine du Royal de luxe, mais qu'il se permettait de les corriger en leur répondant qu'ils venaient de Nantes."

Pour Elisabeth, "en 15 ans, je n'ai jamais entendu parler de Nantes comme depuis une semaine. Les géants ont posé le pied sur le sol québécois et ont placé Nantes sur une carte. C'est fabuleux et une merveilleuses visibilité pour l'office du tourisme nantais.

Sans oublier que fin juillet, c'est Ottawa qui recevra deux autres invités de marque avec l'araignée et le cheval dragon. Cette fois, c'est la Compagnie La Machine qui sera à la manoeuvre pour faire rêver les Canadiens.

Depuis vendredi 19 mai et jusqu'à dimanche 21 mai, trois Géants de la troupe Nantaise Royal de Luxe : le Scaphandrier, El Xolo et la Petite Géante, arpentent les rues de Montréal (Canada) à l'occasion des 375 ans de sa création.

Pour Presse Océan Elisabeth a accepté de partager les photos de cet événement qui marque l'anniversaire de Montreal, sa ville d'adoption.