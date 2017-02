Nantes [PHOTOS] Dans l'antre des réserves du Musée d'Arts

0

L' endroit est tenu secret. Rares sont ceux qui peuvent s'y introduire. Le mystère plane autour des réserves du Musée d'arts. Céline Rincé-Vaslin, responsable du service des collections veille sur plus de 13 500 oeuvres dont 2 727 peintures, 489 sculptures, 2 952 photographies, 2 645 estampes et 4 404 dessins et autres documents.

Lire dans Presse Océan du lundi 20 février 2017