Nantes [PHOTOS] Nantes fête la musique

La musique s’est invitée dans les rues du centre-ville de Nantes et dans les allées du jardin des Plantes. Un trio féminin près du château, du rock rue de Strasbourg… Autre rendez-vous, hier soir : la douzième édition de la chorale « Et si on chantait ensemble ? » était organisée cette année dans la cour du château des ducs de Bretagne. Sous la direction des chefs de chœurs Antonine Bon, Étienne Ferchaud et Gilles Gérard, 200 enfants des maîtrises de la Perverie et de la Cathédrale étaient présents pour entraîner les 3 000 chanteurs amateurs attendus. Au répertoire des grands airs de la chanson populaire. Les paroles pouvaient être téléchargées sur internet pour participer.