Nort-sur-Erdre [PHOTOS] La Nuit de l'Erdre : la première soirée en images

Les Insus ont mis le feu à la Nuit de l'Erdre, ce vendredi 30 juin, à Nort-sur-Erdre. Dix-sept mille spectateurs ont investi le parc de Port-Mulon pour communier avec les ex-Téléphone toujours heureux de se retrouver ensemble sur scène. En début de soirée, les Nantais de Creeping Devil Cactus ont chauffé le public encore épars avant un dexuième échauffement avec Last Train. Suivaient El Royce et les très attendus rappeurs toulousains Bigflo et Oli qui, avec La Vraie vie, ont très rapidement mis la foule en mouvement.

Lire dans Presse Océan du samedi 1er juillet 2017