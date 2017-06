0

Pour le départ de la course The Bridge, les patrouilleurs, vedettes et autres semi-rigides des Affaires maritimes, gendarmerie maritime et police nationale, ont assuré la sécurité du plan d'eau. Avec la SNSM et les organisateurs.

Presse Océan bord du patrouilleur Iris de la DIRM NAMO pour suivre cet événement exceptionnel.

