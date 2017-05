Jeu Crazy Up Gagnez votre dossard pour participer à l'une des courses !

0

Presse Océan se met une nouvelle fois aux couleurs de la Crazy Up avec trois courses :"LA NOCTURNE" le Samedi 10 juin et "LE 10 KM" le Dimanche 11 juin 2017 ainsi que la nouveauté 2017 "Le X Challenge".

N’attendez plus, inscrivez-vous à cet événement qui n’est pas réservé qu’aux adultes : Les enfants peuvent aussi participer au "DÉFI KIDS" le Dimanche 11 juin 2017.

Pour plus d’informations, rendez-vous sur le site de Crazy Up >>> www.crazy-up.fr

Pour tenter de remporter votre dossard pour la course de votre choix, répondez à la question suivante. Un tirage au sort est prévu le mercredi 24 mai. Les gagnants seront informés par mail.