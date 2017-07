Jeu Open International de Squash Gagnez vos places pour les matchs du tournoi à Nantes

0

L’Open International de Squash fait son retour à la Cité des Ducs pour une troisième édition. Venez découvrir un événement international, un spectacle d’exception, une rencontre artistique et sportive. Découvrez le squash et au-delà …

La mise en place d’un court vitré aux Nefs sur l’île de Nantes, vous permettra d’assister au plus près de la rencontre des joueurs.

Du 6 au 10 septembre, les ténors du squash mondial s’affrontent, ne ratez pas cet événement !

Plus d’informations sur : www.opensquashnantes.fr

Presse Océan vous donne l'opportunité de gagner des places pour les matchs du tournoi ! Pour cela, il vous suffit de répondre à la question suivante :