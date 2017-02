0

Le 19 mars prochain, Odyssea organise sa nouvelle édition. Cette course caritative est accessible aux petits et grands et se déroulera dans le centre ville de Nantes. A cette occasion, Presse Océan vous offre votre dossard pour courir les 5 kilomètres non chronométrés.

Pour cela, il vous suffit de répondre à la question suivante.

Les 5 gagnants seront tirés au sort le 6 mars prochain. Bonne chance à tous !