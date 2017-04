Question Comment jugez-vous la sécurité dans les lieux publics du département ?

0

Ce mardi, le hall nord de la gare SNCF de Nantes a du être évacué entre 11 h 50 et 13 h 40 à cause d'un colis suspect. Depuis la mise en place du plan Vigipirate en 2015, le nombre d'interventions réalisées par les équipes de déminage est important.

Universités et écoles, parcs et jardins ou encore gares et centres commerciaux, de nombreux lieux publics sont sous surveillance renforcée.

Mais vous, comment jugez-vous la sécurité dans les lieux publics du département ?