Alors que la France s'est inclinée face à l'Espagne dans un match amical (0-2) mardi soir au Stade de France, le score aurait pu être différent si l'arbitrage "classique" avait été appliqué. Sauf que cette première de l'arbitrage vidéo a annulé un but français et confirmé un but espagnol.

Et vous, avez-vous été convaincu par cet arbitrage vidéo ?